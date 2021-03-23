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РКН разработал правила использования системы для обработки персональных данных

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) разработал правила пользования информационной системой, которую можно будет использовать для дачи и отзыва согласия на обработку персональных данных.

Согласно документу, размещенному на портале проектов правовых актов, чтобы использовать информационную систему РКН, в ней надо зарегистрироваться. При регистрации гражданин указывает свои ФИО, дату рождения, паспортные данные, место жительства или регистрации, номер телефона и адрес электронной почты, иностранец и апатрид - аналогичные сведения. В свою очередь оператор данных должен указать наименование или ФИО (для ИП и физлиц), адрес, а также регистрационные сведения, в том числе ОГРН, ИНН и код(ы) классификаторов по направлениям деятельности.

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Вся эта информация верифицируется в том числе с помощью системы идентификации ЕСИА, и только после этого регистрация считается завершенной и предоставляется доступ к личному кабинету на сайте Роскомнадзора. В системе обеспечивается подача и отзыв согласия оператора, формирование реестра записей о поданных, полученных и отозванных согласиях, регистрация действий должностных лиц Роскомнадзора, возможность направления им запросов или требований об устранении выявленных нарушений в области персональных данных и др. Защита размещенной там информации обеспечивается в соответствии с законодательством РФ, говорится в проекте.

РКН вправе ограничить использование учетной записи в случае несанкционированного доступа третьих лиц к его учетной записи, её противоправного использования, получения информации о его недееспособности или смерти, получения от него заявления об удалении "учётки".

Как сообщал замглавы Минцифры Олег Иванов, эта система должна заработать с 1 июня.

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия, он вступил в силу 1 марта. Согласие на обработку должно содержать информацию об их владельце и самом операторе, категории принимаемых данных и цели их обработки, срок действия согласия и перечень сайтов, на которых оператору разрешается публиковать такие данные. В согласии также может быть прописан запрет на передачу данных "неограниченному кругу лиц" и их обработку. Владелец данных имеет право в любой момент отозвать свое согласие. Кроме того, оператор должен будет доказать законность своих действий в случае их утечки. Такое согласие может передаваться оператору персональных данных как непосредственно, так и через информационную систему РКН.

Инициатива, указал в пояснительной записке её автор депутат Антон Горелкин, направлена против неконтролируемого сбора опубликованных в интернете персональных данных для использования в целях, не соответствующих цели изначальной публикации.

Роскомнадзор ЕСИА Антон Горелкин Олег Иванов Минцифры

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