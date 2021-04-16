Тиму Белорусских приговорили к двум годам ограничения свободы

Певец Тима Белорусских Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Музыканта Тиму Белорусских приговорили к двум годам частичного ограничения свободы без направления в исправительное учреждение (так называемой домашней химии), сообщает Telegram-канал "Агентства телевизионных новостей" (АТН) в пятницу.

Ранее 22-летнего Тимофея Морозова (это настоящее имя певца) обвинили в приобретении, употреблении и хранении амфетамина, а также в приобретении гашиша и его употреблении совместно с обвиняемым Антоном Кривецким, его перевозке и хранении.

Музыканта задержали сотрудники милиции ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске него были обнаружены наркотики. Свою вину Морозов и Кривецкий признали полностью.

"Домашняя химия" предполагает, что осужденный может ходить на работу или учебу с учетом ограничения маршрутов, выезд за пределы города возможен только при получении разрешения. После 19:00 человек должен быть дома, в течение срока наказания его посещает милиция.