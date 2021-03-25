Российский траулер завалился на бок в норвежском порту

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российское рыбопромысловое судно "Мелькар" (компания-судовладелец ООО "Мурман СиФуд", Мурманск) завалилось на борт в порту Киркенеса (Норвегия), сообщили "Интерфаксу" в Генконсульстве России в Киркенесе в четверг.

"Авария произошла на судоремонтном заводе "Кимек" в Киркенесе вечером 24 марта во время спуска судна на погружную площадку дока", - уточнила российская дипмиссия. В результате происшествия никто из членов российского экипажа не пострадал, включая тех, кто находился на борту траулера, однако документы моряков остались на судне.

Отвечая на вопрос о восстановлении документов и помощи в возвращении моряков в Россию, Генконсульство отметило, что оказывает им необходимое консульское содействие.

При этом Генконсульство не получало от портовых властей норвежского города информацию о возможных экологических рисках из-за происшествия.

По данным норвежской вещательной корпорации NRK, траулер "Мелькарт" ремонтировался на заводе "Кимек" и в момент спуска на воду потерял остойчивость, из-за чего и завалился на один борт. Планировалось, что вскоре траулер должен был выйти на промысел.

Норвежские СМИ сообщают со ссылкой на власти, что в месте происшествия работают экстренные службы, включая береговую охрану, чтобы исключить розлив топлива, однако сейчас загрязнений окружающей среды нет.

По данным на сайте компании "Мурман СиФуд", флот компании насчитывает пять судов под названием "Мелькарт" с порядковыми номерами. Промысел ведется в Северной Атлантике. Компания также владеет перерабатывающими мощностями.

Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО Компания "Мурман Сифуд" зарегистрировано в 1997 году. Гендиректор и бенефициар - Владимир Хижняков, следует из данных ЕГРЮЛ.