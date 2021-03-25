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В МИД РФ недоумевают из-за инициативы НАТО по "Северному потоку 2"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В МИД РФ недоумевают в связи с предложением генсека НАТО Йенса Столтенберга обсуждать разногласия по "Северному потоку 2" в рамках альянса.

"А тут НАТО вообще ни при чем. Причем здесь "Северный поток" и причем здесь НАТО?" - сказал журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя по просьбе "Интерфакса" эту идею.

В минувшую среду, 24 марта, Столтенберг рассказал, что главы МИД стран НАТО обсуждали тему "Северного потока 2", но общей позиции по этому вопросу у них по-прежнему нет.

"Эту тему поднимали в течение последних двух дней" - сказал он на пресс-конференции. "В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - добавил Столетенберг.

По его словам, Североатлантический альянс, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.

МИД РФ Александр Грушко НАТО Йенс Столтенберг Северный поток 2

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