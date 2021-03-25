Эстонского артиста, выступавшего в зоне аварии на ЧАЭС, признали репрессированным

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Верховный суд Эстонии постановил, что солист популярного в СССР ансамбля "Витамин" Айвар Мяэ (Aivar Mae), выступавший 35 лет назад перед ликвидаторами Чернобыльской катастрофы, имеет право на получение статуса репрессированного.

"Ссылаясь на закон о лицах, репрессированных оккупационными режимами, Мяэ подал 6 января 2020 года департаменту социального страхования прошение о вручении ему удостоверения репрессированного и назначении пособия. В составе ансамбля "Витамин" Мяэ выступал на концертах 24-29 июля 1986 года в регионе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС", - сообщила в четверг пресс-служба Государственного суда.

Департамент социального страхования отклонил прошение Мяэ, так как счел, что закон о репрессированных касается только лиц, насильно отправленных на ликвидацию последствий ядерной катастрофы и непосредственно участвовавших в ликвидации последствий аварии.

Мяэ опротестовал решения департамента сначала в административном, а затем и в окружном суде. Суд счел, что нет доказательств, что певец был там по принуждению и непосредственно участвовал в ликвидации последствий катастрофы.

И только Государственный суд как суд высшей инстанции отклонил решения нижестоящих судебных инстанций, поддержав артиста.

По мнению административной коллегии Госсуда, нет разумных оснований различать людей, насильственно направленных на ликвидацию последствий катастрофы, от людей, насильственно направленных туда своим трудом оказывать поддержку ликвидаторам, и что сроки пребывания в аварийной зоне не имеют значения.