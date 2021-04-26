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СБУ обнародовала часть секретных документов об аварии на ЧАЭС

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Служба безопасности Украины по случаю 35-й годовщины катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции обнародовала часть секретных документов из своих архивов, среди них - самый первый доклад о взрыве от директора ЧАЭС Виктора Брюханова и переговоры операторов станции в момент аварии.

Кроме того, как сообщает пресс-служба СБУ в понедельник, в документах есть свидетельства того, что аварии на ЧАЭС случались и до 26 апреля 1986 года.

"В 1982 году на 1 энергоблоке произошел значительный выброс радиоактивных веществ. Но доклад КГБ об этом заканчивается привычным "приняты меры для недопущения панических и провокационных слухов". В 1984 году аварийные ситуации были на 3 и 4 энергоблоках", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 1983 году советское руководство получило информацию, что ЧАЭС "является одной из самых опасных атомных станций в СССР из-за отсутствия средств безопасности".

"В случае аварии радиоактивность оценивалась в 60 раз выше, чем при взрывах атомных бомб в Хиросиме и Нагасаки", - информируют в спецслужбе.

Отмечается, что 8 июля 1986 года появилась директива, которая засекречивала все детали аварии на ЧАЭС: ее причины, характер разрушений, состав смеси, выброшенной в воздух при взрыве, радиационную обстановку, масштабы работ по ликвидации, заболеваемость и другие.

"Больше фактов об аварии можно узнать в двух сборниках "Чернобыльское досье КГБ", подготовленных Архивом СБУ и Украинским институтом национальной памяти", - информирует СБУ.

Чернобыльская авария

26 апреля 2021 года исполнилось 35 лет с момента аварии в СССР на Чернобыльской атомной электростанции. ЧАЭС расположена на Украине вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Белоруссией и в 110 км от Киева. Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен 4-й энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики, как по предполагаемому числу погибших и пострадавших от ее последствий людей, так и по экономическому ущербу.

СБУ Украина Чернобыльская АЭС СССР

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