Банк Англии представил банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии представил новый дизайн банкноты в 50 фунтов - с портретом математика и криптографа Алана Тьюринга. В оборот она выйдет 23 июня, в день рождения Тьюринга.

The Bank of England has unveiled the design of the new £50 banknote, which celebrates the achievements of Alan Turing https://t.co/3vTpX06ocT — Sky News (@SkyNews) March 25, 2021

Это заключительный этап обновления банкнотного ряда и перехода на полимерные купюры, который Банк Англии начал в 2016 году. Уже заменены купюры в 5, 10 и 20 фунтов.

На новой банкноте изображен портрет ученого, сделанный по фотографии 1951 года, скопирована математическая формула из его статьи 1936 года, заложившей основы современной компьютерной науки, а также чертежи машин, которые помогли расшифровать код немецкой шифровальной машины "Энигма" в 1942 году.

На купюре также выбита цитата Тьюринга о машинном интеллекте: "Это только предвкушение того, что придет, и только тень того, что наступит".

"Тьюринг наиболее известен своей работой по взлому шифра, которая помогла положить конец Второй мировой войне. Однако помимо этого он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем компьютерной науки, - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует".

В 1936 году математик предложил модель абстрактной вычислительной "Машины Тьюринга", которая формализовала понятие алгоритма и используется до сих пор. После войны по его проекту был создан первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

В 1952 году суд признал ученого виновным в гомосексуальном поведении и, по выбору Тьюринга, назначил ему химическую кастрацию. В 1954 году ученый отравился цианидом. В 2013 году Елизавета II его посмертно реабилитировала.

Для дизайна 50-фунтовой банкноты Тьюринга выбрали из 992 кандидатов в 2018 году путем голосования.