Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:56Заразились
на 25.03В России 4 492 692+9 221В мире 124 776 122+573 986

Банк Англии представил банкноту в 50 фунтов с портретом Алана Тьюринга

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Банк Англии представил новый дизайн банкноты в 50 фунтов - с портретом математика и криптографа Алана Тьюринга. В оборот она выйдет 23 июня, в день рождения Тьюринга.

Это заключительный этап обновления банкнотного ряда и перехода на полимерные купюры, который Банк Англии начал в 2016 году. Уже заменены купюры в 5, 10 и 20 фунтов.

На новой банкноте изображен портрет ученого, сделанный по фотографии 1951 года, скопирована математическая формула из его статьи 1936 года, заложившей основы современной компьютерной науки, а также чертежи машин, которые помогли расшифровать код немецкой шифровальной машины "Энигма" в 1942 году.

На купюре также выбита цитата Тьюринга о машинном интеллекте: "Это только предвкушение того, что придет, и только тень того, что наступит".

"Тьюринг наиболее известен своей работой по взлому шифра, которая помогла положить конец Второй мировой войне. Однако помимо этого он был ведущим математиком, биологом и первопроходцем компьютерной науки, - сказал глава Банка Англии Эндрю Бейли. - Выбрав его как лицо нашей 50-фунтовой банкноты, мы отдаем должное его достижениям и всем тем ценностям, которые он символизирует".

В 1936 году математик предложил модель абстрактной вычислительной "Машины Тьюринга", которая формализовала понятие алгоритма и используется до сих пор. После войны по его проекту был создан первый в мире компьютер с хранимой в памяти программой. В честь ученого названа премия Тьюринга, самая престижная награда в сфере информатики.

В 1952 году суд признал ученого виновным в гомосексуальном поведении и, по выбору Тьюринга, назначил ему химическую кастрацию. В 1954 году ученый отравился цианидом. В 2013 году Елизавета II его посмертно реабилитировала.

Для дизайна 50-фунтовой банкноты Тьюринга выбрали из 992 кандидатов в 2018 году путем голосования.

Банк Англии Алан Тьюринг Великобритания Энигма Эндрю Бейли

Новости по теме

Новости

Военные корабли РФ застряли в пробке перед Суэцким каналом

Пандемия коронавируса

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

Потери ЕС из-за отставания с вакцинацией оценили в 123 млрд евро

В МИД РФ недоумевают из-за инициативы НАТО по "Северному потоку 2"

Пандемия коронавируса

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Минздрав Израиля сообщил о вакцинации больше половины населения

Задержанного с наркотиками певца Тиму Белорусских будут судить

СБУ пришла с обысками в офисы движения Медведчука

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"

В Сербии до мая откроют первое в Европе производство "Спутника V"
Пандемия коронавируса

В Белоруссии началось промышленное производство "Спутника V"

Пандемия коронавируса

Производство вакцины "Спутник V" в Италии может начаться в июне

Пандемия коронавируса

В США AstraZeneca показала эффективность в 76% против COVID с симптомами

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');