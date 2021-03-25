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МВД Белоруссии сообщило о задержании в День воли более 200 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны более 200 человек, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в четверг.

Военнослужащие внутренних войск во Фрунзенском районе Минска задержали группу людей и изъяли у них газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики, говорится в сообщении. Также отмечено, что анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись.

"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - уточнили в милиции. По информации МВД, незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Как сообщалось ранее, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу". Глава КГБ Беларуссии Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.

Белоруссия МВД Белоруссии Минск

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