МВД Белоруссии сообщило о задержании в День воли более 200 человек

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - В Белоруссии за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны более 200 человек, говорится в сообщении в телеграм-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой в четверг.

Военнослужащие внутренних войск во Фрунзенском районе Минска задержали группу людей и изъяли у них газовые баллончики, электрошокеры, топоры и заточки, а также план-задание на расклейку протестной символики, говорится в сообщении. Также отмечено, что анонсированные деструктивными телеграм-каналами масштабные протесты не состоялись.

"В стране зафиксированы единичные факты нарушения законодательства о массовых мероприятиях. Преимущественно это одиночные пикеты с незарегистрированной символикой", - уточнили в милиции. По информации МВД, незначительная протестная активность отмечена на проспекте Независимости и в некоторых микрорайонах столицы. Как сообщалось ранее, Мингорисполком официально запретил демонстрацию и митинг на День воли.

Заявка на проведение 25 марта шествия и митинга, посвященных Дню воли, была подана в Мингорисполком от имени трех юридических лиц - общественной организации БНФ "Адраджэнне", БСДП и движения "За свободу". Глава КГБ Беларуссии Иван Тертель ранее заявлял, что правоохранителям "достоверно известно, что в период 25-27 числа будут предприняты попытки дестабилизации ситуации в стране".

25 марта 1918 года была провозглашена независимость Белорусской народной республики (БНР). Белорусская оппозиция отмечает эту дату как День воли. В Минске 25 марта традиционно проходят уличные акции.

БНР - политическое образование, провозглашенное в 1918 году группой деятелей национального движения. Как самостоятельное государство БНР существовало в 1918-1919 годах, позже правительство Белорусской народной республики было вынуждено эмигрировать. Среди историков до сих пор идут споры, можно ли называть БНР государством или это была только попытка создания государства.