За сутки в Лондоне впервые за полгода никто не умер от COVID-19

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - В Лондоне впервые за шесть месяцев за сутки не зафиксировали ни одного случая смерти среди людей с коронавирусом, у которых выявили инфекцию в течение последних 28 дней. Об этом свидетельствуют данные Управления системы здравоохранения Англии.

Как сообщает телерадиокорпорация "Би-би-си", в разгар коронавирусного кризиса в апреле прошлого года в Лондоне за день фиксировали около 230 летальных исходов, связанных с COVID-19.

При этом эксперты считают, что город еще далек от возвращения к привычной жизни.

"Это фантастическое достижение, но мы еще далеки от возвращения к нормальной жизни", - цитирует "Би-би-си" слова одного из врачей.

На Лондон приходится около 12% всех смертей среди людей с коронавирусом в Великобритании. Столица была эпицентром первой волны COVID-19 в прошлом году.

Тогда в больнице Университетского колледжа Лондона каждые пару дней умирали по два-три пациента, сообщает "Би-би-си", ссылаясь на врача интенсивной терапии Джима Дауна.

"Число пациентов с COVID-19 в отделении интенсивной терапии снизилось до семи, и мы ожидаем, что они поправятся", - сказал Джим Даун.

С начала пандемии коронавируса в Лондоне диагностировали 708 тыс. заражений, 15 тыс. скончались в течение 28 дней после выявления вируса. Всего в лондонских больницах издано 18 тыс. свидетельств о смерти, причиной в которых указан COVID-19.