Российский МиГ-31 вылетал на "перехват" самолета США над Тихим океаном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Российский истребитель МиГ-31 вылетал на "перехват" американского самолета-разведчика RC-135 над Тихим океаном, сообщили в субботу в Национальном центре управления обороной РФ.

Российские военные заявили, что приближавшийся к госгранице американский самолет был обнаружен в субботу российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Тихого океана. Для опознавания воздушной цели в воздух подняли истребитель МиГ-31 из состава дежурных сил противовоздушной обороны Восточного военного округа.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Тихого океана", - сообщили в центре.

После разворота американского самолета от российской границы МиГ-31 вернулся на аэродром базирования. Нарушения государственной границы РФ не допущено"

В центре заявили, что полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Сверхзвуковой МиГ-31 - истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Предназначен для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолетами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолет способен одновременно поражать шесть и сопровождать до 10 воздушных целей.

Вооруженные силы России получают модернизированные самолеты МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот самолет в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракетного комплекса "Кинжал".