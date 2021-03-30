Ученые сочли, что миру вскоре потребуются новые типы COVID-вакцин

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Распространение новых штаммов коронавируса COVID-19 диктует необходимость создать модифицированные типы вакцин в течение последующего года или даже раньше, сообщило издание The Guardian со ссылкой на опрос 77 специалистов из 28 стран мира, проведенный НКО People's Vaccine Alliance.

За такой график разработки новых вакцин высказались две трети респондентов, а примерно одна треть считает, что речь идет о девяти месяцах или меньше.

При этом 88% экспертов полагают, что малые масштабы вакцинации от COVID-19 в ряде стран увеличивает вероятность возникновения новых разновидностей вируса, устойчивых к вакцинам.

В опросе принимали участие вирусологи, эпидемиологи, специалисты по инфекционным заболеваниям, в частности, из таких научных учреждений как американский университет Джонса Хопкинса, Йельский университет, Имперский колледж Лондона, Эдинбургский университет.

"Новые мутации возникают каждый день. Иногда они находят нишу, которая подходит им больше, чем их предшественникам. Эти везучие варианты могут передаваться более эффективно и потенциально избегать иммунного ответа, (выработанного людьми - ИФ) в отношении предыдущих штаммов вируса", - заявил доцент эпидемиологии Йельского университета Грегг Гонсалес.

Тем временем, отмечает The Guardian, пока такие государства как США и Великобритания привили хотя бы одной дозой вакцины более четверти населения и обеспечили себя поставками сотен миллионов доз препарата, другие страны вроде ЮАР и Таиланда вакцинировали менее 1% жителей. В некоторых странах вакцинация еще не начиналась.

Руководство COVAX - глобальной инициативы по обеспечению равного доступа к вакцинам против коронавируса COVID-19 - надеется привить в 2021 году 27% населения стран с низким уровнем доходов. Однако председатель People's Vaccine Alliance Макс Лоусон отметил, что такие темпы вакцинации силами COVAX, если их еще удастся достигнуть, "попросту не являются достаточно хорошими".