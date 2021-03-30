Президент Армении заявил о "многовекторном кризисе" в стране

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Президент Армении Армен Саркисян заявил, что страна находится в многовекторной кризисной ситуации, причиной этого он назвал, в частности, неэффективность работы госаппарата, поствоенную ситуацию и пандемию коронавируса.

"Экономика страны переживает глубокий кризис. Для преодоления экономического кризиса государственный аппарат, государство должно эффективно работать, чего сегодня не происходит. Но это не единственный кризис. Мы находимся в многовекторном кризисе. Он связан и с поствоенной ситуацией, потерей большей части Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха - ИФ), потерей тысяч молодых жизней", - сказал Саркисян в интервью газете "Аравот".

По его словам, из-за ситуации с пандемией коронавируса существует также кризис системы здравоохранения.

"В Армению идет вторая волна пандемии, которая также опасна, как и первая. Необходимо быть очень внимательными, поскольку число скончавшихся от коронавируса почти равно погибшим во время войны (в Карабахе - ИФ). И эта цифра продолжает расти", - отметил президент.

Он заявил, что кризис наблюдается в социальной сфере, особенно, на фоне ситуации с беженцами из Нагорного Карабаха.

"Есть также морально-психологический кризис. Сегодня тысячи людей думают, как купить билет, уехать в Россию или получить американскую визу. Эмиграция из страны может получить кризисные размеры", - отметил Саркисян.

Он также заявил о проблеме инвестиций, поскольку, находясь в трудных условиях, Армения не привлекательна для инвесторов.