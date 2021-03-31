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Вице-премьер Борисов в Каракасе провел переговоры с президентом Венесуэлы

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Вице-премьер Юрий Борисов в рамках визита в Каракас провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

Встреча прошла в президентском дворце "Мирафлорес". Зампред российского правительства обсудил с Мадуро текущую повестку и итоги встречи сопредседателей межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

В присутствии президента Венесуэлы был подписан заключительный акт по итогам переговоров Борисова с вице-президентом по экономическим вопросам, министром промышленности и национального производства, министром нефти Боливарианской республики Венесуэла Тареком Эль-Айссами.

"Встреча прошла в атмосфере гармонии, братства, взаимного уважения и понимания. Стороны выразили взаимное удовлетворение достигнутыми результатами в продвижении сотрудничества", - говорится в документе.

Россия Венесуэла

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