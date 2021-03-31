Путин заявил о готовности России к нормальному взаимодействию с ЕС

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности к восстановлению деполитизированного взаимодействия с ЕС, сообщила пресс-служба Кремля.

"Обсуждено положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом. С российской стороны вновь заявлено о готовности к восстановлению нормального деполитизированного взаимодействия с ЕС, если к этому будет проявлена встречная заинтересованность", - говорится в сообщении.

В Кремле подчеркнули, что "в целом переговоры прошли в деловой и откровенной атмосфере, условлено о продолжении совместной работы по всей актуальной повестке дня".

Переговоры лидеров прошли в формате видеоконференции.