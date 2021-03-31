Хорватия с 1 апреля разрешит въезд россиянам с прививкой "Спутником V"

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Хорватии разрешили с 1 апреля въезд в страну иностранным гражданам, привитым не только европейскими вакцинами, но также китайскими и российской "Спутник V", сообщает газета Jutarnji list со ссылкой на главу хорватского МВД Давора Божиновича.

В среду власти республики объявили новые меры по борьбе с коронавирусом, которые вступают в силу 1 апреля и будут действовать, как минимум, до 15 апреля.

"Въезд в Хорватию для иностранцев возможен со справкой с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанного не ранее чем за три дня до поездки. Или после сдачи быстрых антиген-тестов, которые между собой признают страны-члены ЕС. Также можно будет въехать с сертификатом о вакцинации (сроком действия до 6 месяцев) или справкой о перенесенном COVID-19", - заявил глава МВД.

Как отметил Божинович, исключение составляют дети до 7 лет, если они пересекают границу с родителями или опекунами, у которых есть справки с отрицательным результатом теста на COVID-19.

"Кроме того, можно будет въезжать в Хорватию с сертификатом о прививке китайскими вакцинами или российской "Спутник V", несмотря на то, что препараты все еще не зарегистрированы в ЕС. Для нас важно, что граждане с прививкой из этих стран будут рассматриваться наравне с остальными", - пояснил глава МВД.

По словам Божиновича, подобная мера позволит "расширить круг доказательств незаразности". В свою очередь, директор Хорватского управления общественного здоровья Крунослав Чапак пояснил, что страны ЕС могут принимать вакцины из третьих стран, если гарантирована подлинность сертификатов о прививке.

"Мы не знаем, что какие вакцины будут приняты регламентом Евросоюза, но мы решили признавать препараты, не зарегистрированные в ЕС", - сказал он.

Чапак добавил, что иностранные граждане с прививкой могут въехать в Хорватию спустя две недели после получения второй дозы вакцины.