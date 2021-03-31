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В Швеции продлили ограничительные меры из-за коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Власти Швеции продлили ограничительные меры из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в стране, сообщает издание The Local.

"Придет время, когда мы сможем сообщить вам о смягчении ограничений. К сожалению, это – не сегодня", - сказала министр здравоохранения Лена Халленгрен.

Ограничения работы ресторанов, пабов, кафе, магазинов, спортивных залов и музеев продлятся по меньшей мере до 3 мая. Это значит, что все бары и кафе по-прежнему будут закрываться не позднее 20:30, и в них можно будет ходить компаниями не больше четырех человек. А магазины продолжат пускать не более одного посетителя на десять квадратных метров.

Накануне десяткам шведских больниц пришлось отказать персоналу взять выходные на Пасху из-за роста числа пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии.

С начала пандемии в Швеции заразились коронавирусом более 804 тыс. человек, более 13,4 тыс. умерли.

Швеция коронавирус

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