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Правительству Финляндии не дали ввести частичный локдаун в стране

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Конституционный комитет финского парламента в среду отверг план правительства ввести частичный локдаун в районах с высоким уровнем заражения коронавирусом, сообщает портал телерадиовещания Yle.

"С точки зрения Конституции, основная идея в предложении правительства - запретить передвижение в принципе - абсолютно непропорциональна и не может считаться необходимой", - сказал председатель комитета Антти Ринне.

После этого решения премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что правительство отзовет законопроект о локдауне.

Марин отметила, что эпидемиологическая ситуация в стране остается серьезной, и призвала жителей провести Пасху только с близкими людьми и без необходимости никуда не ездить.

Начиная с 1 апреля в ряде районов Уусимаа, Южной Карелии, Канта-Хяме и Пяйят-Хяме из-за COVID-19 на две недели закроются спортзалы и развлекательные заведения.

С начала пандемии в Финляндии заразились коронавирусом более 76 тыс. человек, 844 умерли.

Хроника 09 января 2020 года – 31 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Финляндия Коронавирус Санна Марин

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