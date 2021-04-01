Почти все иностранные дипломаты покинули КНДР в связи с пандемией

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - КНДР в связи пандемией покинула значительная часть иностранных дипломатов, включая персонал международных гуманитарных организаций, в стране наблюдается острый дефицит товаров, в том числе лекарств, сообщает посольство РФ в Пхеньяне.

"Сегодня закончился двухнедельный карантин, который 38 иностранных граждан, выехавших из Пхеньяна 18 марта, проходили в одной из гостиниц китайского пограничного города Даньдуна. Теперь их путь лежит в Пекин или Шанхай, а далее - самолетом в свои страны", - говорится в сообщении, опубликованном в фейсбуке посольства в четверг.

В дипмиссии отметили, что "уже трудно сказать, каким по счету это был коллективный выезд сотрудников дипломатических миссий из КНДР".

"Ясно одно - он, к сожалению, не последний, исход иностранцев отсюда продолжится. Хотя их здесь в настоящее время и так почти не осталось - всего менее 290 человек. Покидающих корейскую столицу можно понять - далеко не каждый может выдержать беспрецедентные по своей строгости тотальные ограничения, острейший дефицит необходимых товаров, в том числе лекарств, отсутствие возможности решать проблемы со здоровьем", - отмечается в сообщении.

Так, по данным посольства РФ, "повешены замки на воротах" представительств Великобритании, Венесуэлы, Бразилии, Германии, Италии, Нигерии, Пакистана, Польши, Чехии, Швеции, Швейцарии, Франции, уехал весь иностранный персонал международных гуманитарных организаций.

"Свои государства сейчас здесь представляют только 9 послов и четыре временных поверенных в делах, причем персонал большинства еще функционирующих здесь посольств сокращен до минимума", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что российская дипмиссия в Пхеньяне продолжает свою работу. "Нам, конечно, тоже приходится нелегко, проблем очень много, несколько семей по различным причинам были вынуждены прервать командировки. Но работоспособность коллектива в полной мере сохраняется, мы выполняем и продолжим выполнять все возложенные на нас функции", - сообщили в дипмиссии.