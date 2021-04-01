Байден распорядился вывести часть войск из Персидского залива

Президент США Джо Байден Фото: Drew Angerer/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден поручил Пентагону начать частичный вывод воинского контингента из региона Персидского залива, сообщает газета The Wall Street Journal.

По данным источников издания, в частности, с Ближнего Востока передислоцируют военную технику, в том числе авианосец и системы наблюдения, для "военных нужд в других частях мира".

Газета также отмечает, что США уже вывели из региона Персидского залива три батареи ракетных комплексов Patriot, одна из которых располагалась на авиабазе имени принца Султана в Саудовской Аравии.

"Вывод батарей Patriot, постоянно присутствующего в регионе авианосца и других военных мощностей означает, что несколько тысяч военнослужащих могут покинуть со временем регион", - пишет The Wall Street Journal.

По данным газеты, в прошлом году в регионе насчитывалось около 50 тыс. военных. Между тем в самый пик напряженности между администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и Ирана примерно два года назад там проходили службу около 90 тыс. американских военнослужащих.

Согласно информации издания, было также предложено вывести противоракетные комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности THAAD, однако решили оставить их в регионе.

При этом газета отмечает, что часть выводимой из региона техники может быть использована на других направлениях, в частности – на китайском и российском.

"Некоторая военная техника, в том числе беспилотники для наблюдения и противоракетные батареи, могут быть передислоцированы для того, чтобы противостоять ведущим мировым конкурентам, в том числе Китаю и России", - говорится в сообщении.

Администрация предшественника Байдена на президентском посту Дональда Трампа стремилась к активизации сотрудничества с Саудовской Аравией, в том числе – в сфере обороны. Кроме того, США при Трампе стремились оказывать саудовским партнерам военную поддержку для противостояния угрозам, исходящим от Ирана и от йеменских мятежников-хуситов. Именно при Трампе США приняли решение усилить военное присутствие в районе Персидского залива. Администрация Байдена, как отмечали наблюдатели, взяла курс на то, чтобы сделать сотрудничество с Эр-Риядом менее тесным.

В январе нынешний глава Пентагона Ллойд Остин во время слушаний в Сенате заявлял, что пересмотрит проблему присутствия американских военных на Ближнем Востоке с учетом политики России и Китая в регионе.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в феврале отмечал, что при Байдене размещение американских военных за рубежом "будет соответствовать нашим национальным приоритетам в сфере безопасности и дипломатии".