Трамп поздравил сторонников с наступающей Пасхой

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп в субботу поздравил своих сторонников с наступающей в западных странах Пасхой, не преминув при этом напомнить, что считает себя победителем выборов 2020 года.

"К сожалению, на президентских выборах 2020 года были масштабные нарушения, и многие разозленные люди понимают это", - написал Трамп в заявлении, текст которого приводят американские СМИ.

Трамп раскритиковал СМИ США за то, что те называли его утверждения о сфальсифицированных демократами выборах лишенными оснований. Кроме того, бывший президент пообещал, что опубликует материалы, доказывающие его правоту.

"В остальном, поздравляю с Пасхой", - подытожил Трамп.

Победу на выборах в ноябре 2020 года одержал демократ Джо Байден. Адвокаты Трампа попытались оспорить в судах результаты голосования, однако не добились успеха. Трамп в итоге согласился провести процедуру передачи власти преемнику, но так и не признал его победителем.