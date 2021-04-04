Христиане западных стран отмечают Пасху в условиях пандемии

Пасхальная месса в почти пустой базилике Святого Петра Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Католики, протестанты и представители некоторых других ветвей христианства в воскресенье отмечают один из главных христианских праздников - Пасху.

Уже второй год подряд празднование Пасхи проходит в условиях пандемии коронавируса.

Богослужения в Соборе Святого Петра в Ватикане начнется в 11:15 по местному времени, за ним все желающие смогут следить онлайн. Церемония завершится торжественным благословением Urbi et orbi - папским посланием по случаю праздника.

Во многих европейских странах, которые на днях столкнулись с третьей волной, праздник не смогут отметить, собравшись всей семьей за одним столом, из-за ограничительных мер. Так, например, в Испании продолжает действовать режим ЧС и ночной комендантский час, поэтому жители страны не смогут на Пасху посетить своих родственников в других регионах.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь ранее призвала граждан к "спокойной Пасхе", чтобы не допустить роста заболеваемости в стране. "Я очень прошу вас воздержаться от всех не срочных поездок", - сказала Меркель в своем видеообращении. Очень жесткие ограничения на передвижения людей ввели недавно, в частности, в Берлине.

Во Франции призвали жителей страны отказаться от семейных встреч на пасхальных праздниках. Однако президент страны Эммануэль Макрон разрешил все же не вводить жесткий запрет на передвижения в эти выходные.

В Европе традиционно у школьников и студентов в это время пасхальные каникулы. Например, в Бельгии школьники изначально должны были отдыхать с 3 по 18 апреля. Но из-за роста заболеваемости каникулы для детей начались на неделю раньше.

В США правила на посещение церквей разнятся в зависимости от штата. Так, в Калифорнии можно прийти на службу без маски, в штате Миссури местам религиозного культа разрешено принимать до 35% от максимального числа посетителей. Между тем, в Сан-Франциско нужно зарезервировать место онлайн перед тем, как отправиться в церковь.

В Канаде жителям рекомендовали проявить бдительность и не собираться большими группами. В Оттаве, которая находится в красной - повышенной опасности - зоне из-за коронавируса церкви открыты, но могут принимать не больше 30% прихожан, на улице - не более 100 человек. Несмотря на эту меру, большинство церквей объявили о том, что проведут богослужения онлайн.