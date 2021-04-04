Парламентские выборы стартовали в Болгарии

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Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии начались в воскресенье.

В 07:00 по местному времени (совпадает с московским) в стране открылись 12 тысяч избирательных участков, которые будут работать до 20:00, в выборах имеют право принять участие 6,7 млн избирателей.

Парламент Болгарии является однопалатным, выборы проводятся раз в четыре года. В этом году они проходят на волне критики премьер-министра страны Бойко Борисова, главы партии ГЕРБ, которого обвиняют в неспособности ликвидировать взяточничество и нищету, перестроить судебную систему.

Тем не менее, согласно опросам, у партии ГЕРБ хорошие шансы остаться у власти. Она, однако, вряд ли заручится абсолютным большинством и будет нуждаться в коалиционных партнерах, сообщают западные СМИ. Четырехпроцентный барьер, согласно прогнозам, могут преодолеть до семи партий. Всего на 240 мест в парламенте страны претендуют почти 7 тыс. кандидатов.