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Южнокорейская компания решила разработать военно-транспортный самолет

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Южнокорейская компания Korea Aerospace Industries Co. (KAI) сообщила в воскресенье, что намерена разработать собственный транспортный и многоцелевой самолет для нужд армии, передает агентство Yonhap.

Как рассказал агентству исполнительный вице-президент компании Рю Кван Су, в настоящее время на вооружении армии, флота и ВВС находятся 30 многоцелевых и 70 транспортных самолетов. "Мы нацелены на то, чтобы заменить импортные самолеты отечественными и в долгосрочной перспективе выйти на зарубежные рынки с нашими собственными самолетами", - заявил он.

Рю Кван Су отметил, что в случае успешной реализации планов самолет будет использоваться для различных целей, в том числе и в качестве разведывательного и морского патрульного самолета.

Южная Корея KAI

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