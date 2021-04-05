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Оползни и наводнения унесли жизни 52 человек в Индонезии и Восточном Тиморе

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Сильные ливни в восточной Индонезии и соседнем Восточном Тиморе вызвали серию оползней и селей, в результате которых погибли по меньшей мере 52 человека.

По данным агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии, в стране погиб по меньшей мере 41 человек, 27 числятся пропавшими без вести.

Десятки домов в населенном пункте Ламенеле на острове Адонара в провинции Восточная Нуса-Тенгара были охвачены оползнями. Глава местного агентства по чрезвычайным ситуациям Ленни Ола сообщил, что спасатели извлекли 35 тел и по меньшей мере пять человек получили ранения.

В деревне Оян Баян было разрушено 40 домов, найдены три тела, сотни людей были вынуждены покинуть свои дома. В Вайбураке погибли три человека, семеро числятся пропавшими без вести.

По данным Ола, оползень разрушил пять мостов на острове Адонара.

Между тем, оползни в Дили (столица Восточного Тимора) унесли жизни 11 человек.

Индонезия Восточный Тимор

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