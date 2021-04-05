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В МИД Иордании сообщили о попытке заговора с участием сводного брата короля

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Иорданский принц Хамза ибн Хусейн - сводный брат короля Иордании в заговоре с иностранными государствами планировал дестабилизировать обстановку в стране, сообщил журналистам глава МИД Иордании Айман Сафади.

Дипломат на пресс-конференции в воскресенье коснулся ситуации в стране, подтвердив арест около 20 человек, которые планировали переворот.

Он не назвал, какие государства были в заговоре с принцем.

Сводный брат короля Иордании - бывший наследный принц Хамза ибн Хусейн сообщил, что находится под домашним арестом.

В видеозаписи, переданной британской телерадиокорпорации Би-би-си его адвокатом, принц также обвиняет власти в коррупции и некомпетентности.

"Ко мне пришел начальник генштаба Вооруженных сил Иордании и сообщил, что мне нельзя покидать дом, поддерживать связь с людьми, встречаться с кем бы то ни было", - сказал принц.

По его словам, властям не понравился ряд проведенных им встреч и публикации в соцсетях, так как принц там критиковал руководство страны, в том числе, короля Иордании Абдаллу II.

Военные в Иордании ранее опровергали сообщения о содержании принца под домашним арестом, однако пояснили, что сводному брату короля велено прекратить действия, которые могут поставить под удар "безопасность и стабильность" страны.

В субботу поступали сообщения о задержании нескольких человек в рамках операции по обеспечению безопасности государства. Среди задержанных, как отмечает Би-би-си, фигурируют еще один член королевской семьи, а также бывший министр финансов.

Иордания считается важным партнером США в ближневосточном регионе. Представитель Госдепа Нед Прайс сообщил в Twitter, что США "внимательно следят за поступающими из Иордании сообщениями".

"Мы в контакте с иорданскими официальными лицами. Король Абдалла - ключевой партнер США. Мы полностью его поддерживаем", - добавил Прайс.

Со своей стороны, генсек Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Наиф Фалах заявил, что поддерживает все меры, предпринимаемые королем Иордании по поддержанию мира и безопасности.

"Безопасность Хашимитского королевства Иордания является одной из основ для обеспечения безопасности государств Совета Сотрудничества", - говорится в сообщении.

Ряд арабских стран также выразил поддержку властям Иордании.

Между тем, официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил о важности поддержания мира и стабильности в Иордании и недопустимости вмешательства в ее внутренние дела.

Иранский дипломат подчеркнул дружественные связи Тегерана с Иорданией и отметил: "Исламская Республика Иран выступает против любой внутренней нестабильности и иностранного вмешательства в дела других стран и считает, что все внутренние дела этих стран должны вестись в рамках верховенства права", - цитируют заявление дипломата иранские СМИ.

Иордания

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