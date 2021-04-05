Привившийся президент Аргентины легко переносит COVID-19

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным сообщил, что лечится от COVID-19, почти не ощущая симптомов заболевания, сообщает газета Clarín.

По информации издания, аргентинский лидер сообщил, что проходит лечение. Поскольку он вакцинировался препаратом "Спутник V", болезнь проходит почти без симптомов.

По информации газеты, Путин заверил собеседника, что оговоренные поставки "Спутника V" в Аргентину будут выполнены.

3 апреля Фернандес, сдавший ранее положительный тест на антиген COVID-19, заявил, что благодаря вакцине избежал существенного ухудшения состояния здоровья.

"Если бы я не привился, то сейчас мне было бы очень плохо", - приводит его слова газета La Nacion.

По словам главы государства, врачи пояснили ему, что вакцина "Спутник V" дала ему антитела, защитившие от тяжёлых форм заболевания.

Он пояснил, что чувствует себя неплохо, и у него - лишь немного повысилась температура.]

Агентство ЭФЭ сообщало со ссылкой на канцелярию президента Аргентины, что Фернандес 21 января сделал первую прививку от коронавируса "Спутник V ", а 11 февраля - вторую.

Подтвержденная эффективность "Спутника V", согласно публикации в Lancet, составляет 91,6%. Из 19 866 добровольцев, получивших вакцину в ходе испытаний, заразились 78 человек. Все они перенесли инфекцию в легкой форме. Разработчики обращали внимание на то, что заражение после вакцинации возможно, но вакцина защищает от тяжелого течения заболевания.