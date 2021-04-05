США за 17 лет выделили Украине $68 млн на разминирование и уничтожение вооружений

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - США в 2004-2020 годы направили свыше $68 млн, чтобы помочь Украине избавиться от запасов устаревшего оружия и нейтрализовать угрозу из-за остающихся в зонах боевых действий боеприпасов, говорится в ежегодном докладе госдепа, посвященном участию США в уничтожении обычных вооружений.

"С 2004 по 2020 году США выделили более $68 млн на уничтожение стрелкового оружия, легких вооружений и амуниции, а также на очистку зон боевых действий на Украине", - говорится в документе.

В госдепе напомнили об оставшихся на Украине со времен распада СССР крупных запасах вооружений, большую часть из которых уже нельзя использовать: их состояние при этом представляет угрозу, как для самой страны, так и "на региональном и глобальном уровнях". Также в ведомстве указали на последствия начавшегося в 2014 году на востоке Украины конфликта, из-за которого в этом регионе осталось множество мин и неразорвавшихся снарядов.

Согласно докладу, в 2020 году госдеп оказал помощь работе ряда партнеров в этой стране - организациям HALO Trust, Danish Demining Group, FSD, ОБСЕ, в том числе в ее деятельности по обучению украинской полиции. Кроме того, "США профинансировали уничтожение и утилизацию 1 885 т американского военного имущества посредством программы NATO Partnership for Peace Trust Fund".

Грузия

В обзоре госдепа также затронута ситуация в Грузии. В докладе говорится, что Грузии, помимо оставшихся у нее и устаревших на 30 лет советских вооружений, приходится иметь дело с минами и неразорвавшимися боеприпасами со времен конфликта в регионах Южной Осетии (1988-1992 годы) и Абхазии (1992-1993 годы), а также после "конфликта с Россией в 2008 году". Эти боеприпасы оставлены вдоль границ этих регионов, а также вокруг бывших советских военных баз.

США в 1998-2020 годах выделили более $40 млн, чтобы помочь Грузии безопасно очистить территорию от мин и неразорвавшихся снарядов, готовить соответствующих специалистов, а также уничтожать лишние и устаревшие вооружения, говорится в докладе.

В частности, в 2020 году госдеп поддержал финансируемую США деятельность организации HALO Trust, которая позволила очистить от боеприпасов в Грузии более 36 акров.