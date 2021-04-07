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Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал

Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал
Принц Гарри на спортивном мероприятии "Игры непобежденных"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Видеосервис Netflix анонсировал документальный сериал от общественной организации Archewell, которую учредили принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Документальный проект "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия "Игры непобежденных" (Invictus Games), которое должно пройти в Гааге в 2022 году. В центре сюжета - жизнь спортсменов-инвалидов, которые являются бывшими и действующими военными. Эти игры были учреждены принцем в 2014 году.

Производством шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell в партнерстве с видеосервисом Netflix. Над сериалом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель с продюсером Джоанна Натасегара.

О сотрудничестве принца Гарри и Меган Маркл с платформой Netflix стало известно в сентябре 2020 года. Помимо Netflix, они вели переговоры с Disney, Apple и NBCUniversal.

принц Гарри Меган Маркл Netflix

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