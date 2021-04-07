Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Видеосервис Netflix анонсировал документальный сериал от общественной организации Archewell, которую учредили принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте сервиса.
Документальный проект "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия "Игры непобежденных" (Invictus Games), которое должно пройти в Гааге в 2022 году. В центре сюжета - жизнь спортсменов-инвалидов, которые являются бывшими и действующими военными. Эти игры были учреждены принцем в 2014 году.
Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it"s fitting that Archewell"s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition"s amazing athletes.— Netflix (@netflix) April 6, 2021
Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022"s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw
Производством шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell в партнерстве с видеосервисом Netflix. Над сериалом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель с продюсером Джоанна Натасегара.
О сотрудничестве принца Гарри и Меган Маркл с платформой Netflix стало известно в сентябре 2020 года. Помимо Netflix, они вели переговоры с Disney, Apple и NBCUniversal.