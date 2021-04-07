Netflix анонсировал спродюсированный принцем Гарри и Меган Маркл сериал

Принц Гарри на спортивном мероприятии "Игры непобежденных" Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Видеосервис Netflix анонсировал документальный сериал от общественной организации Archewell, которую учредили принц Гарри и его супруга Меган Маркл. Об этом сообщается на сайте сервиса.

Документальный проект "Сердце непобежденных" (Heart of Invictus) расскажет об участниках спортивного мероприятия "Игры непобежденных" (Invictus Games), которое должно пройти в Гааге в 2022 году. В центре сюжета - жизнь спортсменов-инвалидов, которые являются бывшими и действующими военными. Эти игры были учреждены принцем в 2014 году.

Prince Harry has been a champion of the Invictus Games since its inception so it"s fitting that Archewell"s first Netflix series will spotlight and celebrate the competition"s amazing athletes.



Heart of Invictus will follow the competitors as they prepare for 2022"s games. pic.twitter.com/yM7t2qdBsw — Netflix (@netflix) April 6, 2021

Производством шоу занимается креативный отдел общественной организации Archewell в партнерстве с видеосервисом Netflix. Над сериалом также работают режиссер Орландо фон Айзиндель с продюсером Джоанна Натасегара.

О сотрудничестве принца Гарри и Меган Маркл с платформой Netflix стало известно в сентябре 2020 года. Помимо Netflix, они вели переговоры с Disney, Apple и NBCUniversal.