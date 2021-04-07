В Китае сделали более 145 млн прививок от COVID-19

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Жители Китая сделали более 145 млн прививок от коронавируса, сообщила национальная комиссия по здравоохранению КНР.

"К 6 апреля в 31 провинции (включая автономные районы и города центрального подчинения) и Синьцзянском производственно-строительном корпусе прививку от коронавируса сделали 145,3 млн раз", - говорится в сообщении комиссии.

На этой неделе в Китае был зафиксирован рекордный за два месяца рост числа заражений коронавирусом. В понедельник, 5 апреля, власти сообщили о 32 новых случаях заражения COVID-19.

К среде этот показатель снизился. По данным национальной комиссии по здравоохранению, в стране за прошедшие сутки подтвердили только 12 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии в стране заразились COVID-19 более 90 тыс. человек, свыше 4,6 тыс. умерли.