В ФРГ заявили, что НАТО пока не будет принимать в свой состав Украину

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - НАТО пока не собирается принимать в состав альянса Украину, шаги в соответствующем направлении пока не предусмотрены, заявила официальный представитель правительства ФРГ Ульрике Деммер.

"Дальнейшие шаги в отношении членства (Украины в НАТО - ИФ) не предусмотрены", - сказала Деммер журналистам в Берлине в среду.

По ее словам, "НАТО при приеме новых членов следует политике открытых дверей", а "Украина - долгосрочный партнер НАТО, альянс его очень ценит".

Тем не менее, новые шаги не запланированы, подчеркнула она.

Накануне, 6 апреля, вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина заявила, что в настоящее время готовится решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о ключевых мероприятиях на пути интеграции страны в НАТО.

По ее словам, одним из элементов этого решения будет формирование в целом национальной системы перехода на стандарты НАТО.