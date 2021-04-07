В лагере беженцев в Сирии арестовали свыше 150 человек, связанных с ИГ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Свыше 150 сирийцев и иностранцев, связанных с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ИФ), арестованы в ходе операции по выявлению спящих ячеек террористов в лагере беженцев Аль-Холь на северо-востоке страны.

Пресс-центр администрации курдской автономии на севере Сирии сообщил в среду, что рейды проводятся с конца марта в связи с ростом насилия в этом крупнейшем в стране лагере беженцев, где с начала года были убиты около 50 человек.

По данным курдских СМИ, в крупномасштабной операции задействованы порядка пяти тысяч бойцов Сирийских демократических сил (СДС), костяк которых составляют курдские ополченцы.

Среди арестованных в ходе операции - около 20 полевых командиров ИГ, более десятка женщин - членов Хизбы - полиции нравов террористической группировки.

Курдские СМИ отмечают, что в аль-Холь содержатся свыше 60 тыс. человек, многие из которых являются сторонниками ИГИЛ и членами семей террористов.

По данным ООН, в лагерях аль-Холь и Родж на северо-востоке Сирии находятся граждане 57 стран, включая Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан, Украину, Узбекистан и Эстонию.

Группа экспертов ООН по правам человека в феврале обратилась к правительствам 57 государств с призывом немедленно вернуть на родину своих граждан из числа обитателей Аль-Холя и Роджа, подавляющее большинство которых составляют женщины и дети.

"Тысячи людей, содержащихся в этих лагерях, подвергаются насилию, эксплуатации, жестокости и испытывают лишения, а условия, в которых они находятся, и отношение к ним вполне могут быть приравнены к пыткам или другим видам жестокого бесчеловечного или унизительного обращения или наказания, как они определяются в международном праве", - говорилось в заявлении правозащитников ООН.