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Израиль отказался сотрудничать с МУС по возможным военным преступлениям

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Израиль не признает авторитета Международного уголовного суда (ICC) и не будет сотрудничать с ним по вопросам, связанным с предполагаемыми военными преступлениями израильтян против палестинцев. об этом сообщает в четверг израильская газета Yedioth Ahronoth.

"Суд пытается расследовать действия Израиля по абсурдным делам. Нет никого более этичного, чем наши солдаты и командиры. Командиры армии обороны Израиля борются с Ираном, и нас за это осуждают. Это – лицемерие", - приводит газета слова премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По информации издания, Нетаньяху провел серию консультаций с главой Минобороны Бенни Ганцем и генпрокурором Авичаем Мандельблитом, на которых обсуждался ответ руководства суда.

"Издание подчеркивает, что такая реакция Израиля обусловлена отменой США санкций в отношении суда, которые израильское правительство требовало оставить в силе.

Израиль Международный уголовный суд МУС

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