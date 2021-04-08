Байден объявил о новых мерах против вооруженного насилия в США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден в четверг озвучил первые меры его администрации по сдерживанию в стране "эпидемии" насилия с применением оружия.

"Насилие с применением оружия в этой стране является эпидемией", - сказал Байден, выступая в Розовом саду Белого дома. Он подчеркнул, что этому необходимо "положить конец".

"Мысль о том, что так много людей умирает каждый день в результате применения огнестрельного оружия в Америке, пятнает репутацию нашего народа", - заявил он.

Байден, в частности, предложил ввести запрет на "призрачное оружие" - самодельное огнестрельное оружие, часто не имеющее серийных номеров, по которым их можно отследить. Байден обратился к министерству юстиции с требованием ввести правило, чтобы подобное оружие рассматривались как стандартное в соответствии с законом о контроле за огнестрельным оружием. Это потребует, чтобы это оружие изготавливалось из деталей с серийными номерами, а у его покупателей проверяли биографию.

Президент заявил, что назначит бывшего советника группы по контролю над огнестрельным оружием Giffords Дэвида Чипмана на должность директора Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.

Кроме того, Байден призвал конгрессменов предпринять шаги по сокращению насилия с применением оружия "Они - члены Конгресса - высказывали много мыслей и произнесли много молитв, но они не приняли ни одного федерального закона по сокращению этого насилия, - заявил Байден. - Хватит молитв, пора действовать".

Он подчеркнул, что Конгрессу следует принять закон о насилии в отношении женщин, отменить юридические льготы для производителей оружия и запретить штурмовое оружие и магазины большой емкости.

Белый дом, по словам Байдена, также выделит средства на программы по сокращению насилия с применением огнестрельного оружия в городах страны.