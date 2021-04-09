В работе Facebook и Instagram зафиксировали сбои

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Пользователи сообщают о сбоях в работе социальных сетей Facebook и Instagram, следует из данных портала Downdetector, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои фиксируются с 00:25 мск.

Большинство пользователей Instagram не могут загрузить приложение (59%) или войти в аккаунт (28%). В свою очередь, 88% пользователей Facebook не могут зайти на сайт социальной сети.

Наибольшее число жалоб зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге и странах Европы.