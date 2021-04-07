В РФ могут ввести отдельный режим регулирования работы соцсетей с персональными данными

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Социальным сетям необходим отдельный режим регулирования персональных данных, в ближайшее время Минцифры РФ намерено выйти с соответствующими поправками в законодательство, заявил глава ведомства Максут Шадаев.

"Думаю, скоро мы с какой-то инициативой на эту тему выйдем. Это вопрос согласий на обработку персданных в социальных сетях и как следствие - необходимость идентификации этих согласий. Мы считаем, что надо вывести соцсети из этого режима", - сказал Шадаев журналистам в среду на Российском форуме по управлению интернетом.

По его словам, речь идет о том, чтобы упростить процесс идентификации пользователей соцсетей. Одновременно решается проблема накопления социальными сетями большого количества персональных данных, которые поступают к ним в соответствии с новым законом об обязательном получении согласия на обработку таких данных.

Законодательная инициатива, над которой работают в Минцифры, направлена на создание таких условий, "которые, с одной стороны, защищали бы данные граждан при работе в социальных сетях, а с другой стороны, не создавали дополнительных барьеров, не создавали условий, когда сами соцсети будут вынуждены кого-то идентифицировать и еще хранить эти данные", пояснил министр.

Шадаев отметил, что в отношении соцсетей всегда стоит вопрос, работают ли они с персональными данными или нет, а также "насколько мы должны идентифицировать человека, который создает себе учетную запись". Сейчас, напомнил министр, он должен давать согласие по закону, а по закону, соответственно, согласие требует, чтобы пользователь идентифицировался в соответствии со всеми требованиями.

"В общем, очевидно, что для соцсетей такой режим не совсем подходит. С одной стороны, (сейчас) создаются дополнительные риски, что у соцсетей будут скапливаться реальные идентификационные данные, что вряд ли нужно, а с другой, это может во многом тормозить развитие наших социальных сетей, тем более если, например, Facebook такое не спрашивает",- сказал Шадаев.

В частности, обсуждается и авторизация в социальных сетях через госуслуги, но обязательным условием является недоступность данных пользователя для самих соцсетей, сказал глава Минцифры.

"Даже когда мы обсуждаем авторизацию в соцсетях через госуслуги - это только по желанию, только для обеспечения моноканальности, например, чтобы в соцсеть приходили оценки детей, напоминания о записи к врачу. И даже при этом соцсеть не имеет доступа к информации учетной записи на госуслугах, то есть им не передается ничего", - сказал Шадаев.

Закон о персональных данных

Президент РФ Владимир Путин 30 декабря 2020 года подписал закон о запрете распространения персональных данных граждан без их специального согласия, он вступил в силу 1 марта. В нем прописана процедура обязательного согласия на обработку персональных данных россиян любым оператором данных, обработка по умолчанию и при бездействии их владельца запрещена.

Согласие на обработку должно содержать информацию об их владельце и самом операторе, категории принимаемых данных и цели их обработки, срок действия согласия и перечень сайтов, на которых оператору разрешается публиковать такую информацию. В согласии также может быть прописан запрет на передачу данных "неограниченному кругу лиц" и их обработку ими. Владелец данных также имеет право в любой момент отозвать свое согласие. Кроме того, оператор персональных данных должен будет доказать законность своих действий в случае их утечки.

Такое согласие может передаваться оператору персональных данных как непосредственно, так и через информационную систему, разработанную Роскомнадзором.

Инициатива, указал в пояснительной записке ее автор депутат Антон Горелкин, направлена против неконтролируемого сбора опубликованных в интернете персональных данных для использования в целях, не соответствующих цели изначальной публикации.

23 марта Роскомнадзор опубликовал проект приказа о правилах пользования разрабатываемой им системы, который вызвал большой общественный резонанс, так как в нем была указана необходимость вносить для пользователей паспортные данные, которые затем бы проверялись через госуслуги. Некоторые СМИ расценили это как попытку ввести регистрацию в соцсетях новых пользователей по паспорту. В ведомстве это опровергли, подчеркнув, что пользование их системой является добровольным и не является обязательным условием для регистрации в соцсетях и мессенджерах.