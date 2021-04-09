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Белорусские поезда возобновят маршруты в Москву и Петербург с 13 апреля

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" поэтапно возобновляет международное пассажирское сообщение между Белоруссией и РФ, сообщили в пресс-центре БЖД в пятницу.

С 13 апреля назначается в ежедневное обращение фирменный скорый поезд "Беларусь" №2/1 Минск-Москва, говорится в сообщении.

"Также с 13 апреля возобновляет движение поезд №52/51 Брест/Минск-Санкт-Петербург, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 14:30 (из Минска в 18:44) и прибытием в Санкт-Петербург в 7:55. Из Санкт-Петербурга поезд отправится в 18:23 и прибудет в Минск в 7:15, а в Брест - в 11:56", - добавили в БЖД.

Кроме этого, с 13 апреля начнет курсировать поезд №4/3 Москва-Брест, формирования Белорусской железной дороги, отправлением из Бреста в 17:37 и прибытием в Москву в 6:53. Из Москвы поезд отправится в 22:17 и прибудет в Брест в 10:31. Поезд будет курсировать через день.

С 27 апреля назначается в обращение поезд №302/301 Минск/Гомель-Адлер. В первый рейс поезд отправится из Минска в 12:20 (из Гомеля в 17:40) 27 апреля 2021 года и прибудет в Адлер 29 апреля в 12:32. Из Адлера поезд отправится 29 апреля 2021 года в 16:08 и прибудет 1 мая 2021 года в Гомель в 12:30, а в Минск - в 17:09. На первоначальном этапе курсирование данного поезда будет организовано 1 раз в 4 суток.

Проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Белоруссии и Российской Федерации.

РЖД Белоруссия Минск Петербург Москва

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