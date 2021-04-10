Более 40 сотрудников милиции Киргизии наказали за халатное расследование убийства невесты

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сразу 43 сотрудника милиции Киргизии получили дисциплинарные взыскания из-за халатного расследования дела о похищении и убийстве 27-летней Айзады Канатбековой, часть руководителей лишились должностей, сообщили в субботу "Интерфаксу" в МВД страны.

По его словам, в ходе служебного расследования нашли свое подтверждение факты ненадлежащего исполнения возложенных служебных обязанностей, а также грубо нарушены приказы МВД.

"Приказом МВД освобождены от занимаемых должностей начальник ГУВД Бишкека Бакыт Матмусаев, его заместитель начальника Эрлан Атантаев. Уволены также начальник Следственной службы ГУВД Бишкека, начальник УВД Первомайского района Бишкека и его заместители, инспекторы дежурной части, старший следователь Следственной службы УВД Первомайского района", - отметил представитель МВД.

Кроме того, по ГУВД Чуйской области приказом МВД освобождены от занимаемых должностей оперативный дежурный и инспектор Службы общественной безопасности. Остальные сотрудники, расследовавшие дело о похищении Канатбековой, предупреждены о неполном служебном соответствии или получили выговоры.

В четверг около 200 человек вышли на митинг в Бишкеке с требованием отставки министра внутренних дел Киргизии Улана Ниязбекова и начальника Главного управления внутренних дел (ГУВД) Бишкека. Поводом для проведения митинга у здания МВД стало убийство 27-летней женщины, похищенной на днях в Бишкеке для вступления в брак.

Митингующие скандировали лозунги "в отставку" и "позор". После толпа направилась к Дому правительства, где также расположен офис президента Киргизии. Участники акции заявили, что намерены проводить митинг каждый четверг до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

Айзада Канатбекова была похищена группой лиц 5 апреля в Бишкеке. 7 апреля в пригороде столицы в салоне автомобиля были обнаружены тела Канатбековой и 36-летнего мужчины. Со слов свидетелей, мужчина планировал жениться на Канатбековой.

По предварительной версии, в ходе словесной перепалки, переросшей в конфликт, мужчина задушил девушку, а после покончил жизнь самоубийством. Четверо соучастников похищения задержаны.