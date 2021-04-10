Что случилось этой ночью: суббота, 10 апреля

Рекордный штраф для Alibaba в Китае, обыск и допрос главреда "Важных историй", задымление в Приамурье из-за китайских пожаров

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Китайское управление по контролю за рынком оштрафовало Alibaba Group на рекордные $2,78 млрд. Это 4% от всего объема продаж в Китае за 2019 год. Регулятор по итогам расследования пришел к выводу, что компания злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке розничных онлайн-магазинов в КНР и принуждала пользоваться ее услугами "без права выбора".

- Главный редактор "Важных историй" Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу 2016 года. Накануне вечером ФСБ в рамках этого дела более шести часов проводила у него дома обыск, после которого журналиста за полночь повезли в СК на допрос. Анин отказался давать показания в соответствии со ст. 51 Конституции РФ. В понедельник следователи снова намерены вызвать его на допрос.

- FDA не обнаружило связи между вакцинацией препаратом Johnson & Johnson и тромбами у привитых. Американский регулятор подтвердил, что ему известно о "нескольких людях" в США, которые пострадали от тромбозов и низкого уровня тромбоцитов в крови после прививки, но пока причинно-следственной связи между этими событиями не выявил. FDA подчеркнуло, что продолжит искать возможную связь тромбов и вакцинации.

- Дым от пожаров в Китае накрыл приграничные районы Амурской области. Задымленность наблюдается и в столице региона - Благовещенске. Дым принес южный ветер из Китая, где, по данным Минлесхоза Приамурья, зафиксировано более 1 тыс. очагов природных пожаров. В самой Амурской области зарегистрировано 13 очагов природных пожаров, "которые на задымленность не влияют".