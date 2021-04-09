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Издание "Важные истории" сообщает об обыске у своего главреда Романа Анина

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Интернет-издание "Важные истории", специализирующееся на журналистских расследованиях, сообщает, что у его главного редактора Романа Анина проходит обыск.

"К главному редактору "Важных историй" Роману Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. Роман не выходит на связь", - говорится в сообщении издания.

На месте находится защитник Анина, но пока он не смог сообщить никаких подробностей.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением этой информации.

До того, как основать с коллегами и возглавить "Важные истории" Анин долгие годы работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой.

Роман Анин ФСБ Важные истории

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