Журналист Роман Анин стал свидетелем по уголовному делу

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Журналист-расследователь, главный редактор издания "Важные истории" Роман Анин находится в статусе свидетеля по уголовному делу, в рамках которого у него прошел обыск, сообщила в субботу "Интерфаксу" его адвокат Анна Ставицкая.

По словам адвоката, в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ должен был состояться допрос Анина в качестве свидетеля.

В "Важных историях" сообщили, что Анина отпустили из СК - его допрос планируется на понедельник.

"Отпустили. Анин отказался давать показания (ст. 51 Конституции РФ). Но его все равно собираются вызвать повторно, в понедельник", - говорится в сообщении редакции.

В пятницу сотрудники ФСБ пришли с обыском в квартиру Анина в Москве в рамках уголовного о нарушении неприкосновенности частной жизни, возбужденного, по данным "Важных историй", в сентябре 2016 года. Дело было приостановлено, а 24 марта 2021 года возобновлено.

До создания "Важных историй" Анин долгие годы работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой.