Главреда "Важных историй" Романа Анина повезли на допрос в СК

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Главного редактора интернет-издания "Важные истории", которое специализируется на журналистских расследованиях, Романа Анина везут на допрос после окончания обыска в его квартире.

"Обыск закончен. Анина везут на допрос в СК", - говорится в сообщении издания.

Обыск продлился более шести часов. По данным "Важных историй", следственные действия в отношении Анина проводятся по уголовному делу о нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения (ч.2, ст.137 УК РФ), которое было возбуждено 20 сентября 2016 года и возобновлено после приостановки уже 24 марта этого года.

До того, как основать с коллегами и возглавить издание "Важные истории", Анин долгие годы работал в "Новой газете", где также занимался расследовательской журналистикой.