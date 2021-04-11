В Киргизии закрылись избирательные участки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии закрылись избирательные участки для голосования на референдуме по изменению Конституции и местных выборах. Они были открыты в воскресенье с 08:00 (05:00 по Москве) до 20:00 (17:00 по московскому времени).

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

По состоянию на 18:00 (15:00 по Москве) явка избирателей на референдум составила 29,44%, проголосовали 1 млн 61 тыс. 591 человек. Подсчет граждан, пришедших на участки, все еще продолжается. Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

По данным, ЦИК, общее количество избирателей на референдуме составляет 3,6 млн, на местных выборах - 3,3 млн. На территории Киргизии сформированы 2 тыс. 435 избирательных участков, за пределами страны - 48.

Основной закон республики был принят 5 мая 1993 года, затем в него неоднократно вносились изменения, которые сначала были направлены на усиление президентской власти, потом в сторону усиления роли парламента через партийные выборы.

10 января этого года одновременно с досрочными выборами главы государства в Киргизии прошел еще один референдум, и более 84% избирателей проголосовали за возвращение к президентской республике.

Новая редакция Конституции предусматривает утверждение в республике президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

Согласно новой Конституции, избранный президент Киргизии может возглавлять республику не более двух пятилетних сроков (действующий Основной закон предусматривает избрание главы государства сроком на шесть лет единожды - ИФ).

В редакции новой Конституции указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.

Также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.