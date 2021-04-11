Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

В Киргизии закрылись избирательные участки

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - В Киргизии закрылись избирательные участки для голосования на референдуме по изменению Конституции и местных выборах. Они были открыты в воскресенье с 08:00 (05:00 по Москве) до 20:00 (17:00 по московскому времени).

Одновременно с референдумом в 28 городах и 420 сельских округах страны прошли выборы в местные советы.

По состоянию на 18:00 (15:00 по Москве) явка избирателей на референдум составила 29,44%, проголосовали 1 млн 61 тыс. 591 человек. Подсчет граждан, пришедших на участки, все еще продолжается. Референдум считается состоявшимся при явке не менее 30% избирателей.

По данным, ЦИК, общее количество избирателей на референдуме составляет 3,6 млн, на местных выборах - 3,3 млн. На территории Киргизии сформированы 2 тыс. 435 избирательных участков, за пределами страны - 48.

Основной закон республики был принят 5 мая 1993 года, затем в него неоднократно вносились изменения, которые сначала были направлены на усиление президентской власти, потом в сторону усиления роли парламента через партийные выборы.

10 января этого года одновременно с досрочными выборами главы государства в Киргизии прошел еще один референдум, и более 84% избирателей проголосовали за возвращение к президентской республике.

Новая редакция Конституции предусматривает утверждение в республике президентской формы правления, введение института Народного Курултая (Народного Собрания), а также сокращение числа депутатов парламента с нынешних 120 до 90.

Согласно новой Конституции, избранный президент Киргизии может возглавлять республику не более двух пятилетних сроков (действующий Основной закон предусматривает избрание главы государства сроком на шесть лет единожды - ИФ).

В редакции новой Конституции указано, что структура и состав правительства определяются президентом, деятельность правительства во главе с премьером обеспечивается администрацией президента. Глава правительства в свою очередь возглавляет администрацию президента.

Также предлагается вывести Конституционную палату из состава Верховного суда, образовав Конституционный суд Киргизии.

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 апреля

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе

Вертолет НАСА в воскресенье совершит первый полет на Марсе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');