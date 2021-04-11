Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:05Заразились
на 11.04В России 4 641 390+8 702В мире 135 355 885+664 505

Президент Чехии начал передвигаться в инвалидном кресле

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Президент Чехии Милош Земан рассказал в интервью телеканалу Blesk, что начал передвигаться в инвалидном кресле.

По его словам, он уже тренируется в загородной резиденции - Ланском замке. А 28 октября, в день образования независимой Чехословацкой республики, чешский лидер планирует передвигаться в инвалидном кресле во время официальных мероприятий, если они состоятся в этом году на фоне пандемии.

Отвечая на вопрос журналистки, Земан заявил, что не объявлял о решении пересесть в инвалидное кресло потому, что ждал решения врачей.

Президент Чехии, которому сейчас 76 лет, страдает от невропатии ног и диабета, а в 2020 году сломал руку при падении.

Чехия Милош Земан

Новости

В Иране назвали "ядерным терроризмом" инцидент на объекте в Натанзе

Пандемия коронавируса

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Индия на фоне роста числа случаев COVID запретила экспорт ремдесивира

Трое россиян после аварии в Турции остались в больницах

На ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Axios узнал о кандидатуре Рожански на пост директора по России в СНБ США

Первый полет вертолета НАСА на Марсе отложен из-за неполадок

Что случилось этой ночью: воскресенье, 11 апреля

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Эрдоган отказался признавать присоединение Крыма к России

Что произошло за день: суббота, 10 апреля

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу

Глава МИД Белоруссии счел вакханалией идею переноса переговоров по Донбассу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');