Лавров оценил возможность восстановления чартеров из России в Египет

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с египетскими курортами, рассчитывает, что чартерные рейсы будут возобновлены в ближайшее время, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хорошие перспективы и у сотрудничества в других сферах, в частности в области туризма. Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну - важный источник пополнения бюджета", - сказал он в интервью египетской газете "Аль-Ахрам".

Глава МИД РФ также отметил, что за последние годы профильные специалисты двух стран "проделали большую совместную работу в этом направлении".

"Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время", - сказал он.