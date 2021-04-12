Серые волки пережили ледниковый период благодаря смене рациона

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Серые волки, одни из крупнейших хищников, переживших последний ледниковый период и вымирание мегафауны около 11,7 тыс. лет назад, сумели приспособиться к смене степи на северные леса, сменив рацион питания, сообщает портал научной информации Phys.org.

"Новое исследование, проведенное Канадским музеем природы, показывает, что волки, возможно, выживали, адаптируя свой рацион питания на протяжении тысячелетий, переключившись с лошадей в плейстоцене до карибу (северных оленей - ИФ) и лосей сегодня", - говорится в публикации.

Исследовательская группа, возглавляемая палеонтологом доктором Даниэль Фрейзер, проанализировала свидетельства, сохранившиеся в зубах и костях черепов как древних (50-26 тыс. лет назад), так и современных серых волков.

"Серые волки проявили гибкость в адаптации к меняющемуся климату и изменению среды обитания от степной экосистемы к бореальному лесу (северный лес, расположенный севернее параллели 60 градусов северной широты и южнее 60 градусов южной широты - ИФ), и их выживание тесно связано с выживанием видов добычи, которые они могут съесть", - отмечает Фрейзер.

Все образцы были собраны в Юконе, регионе, который когда-то поддерживал экосистему Берингийской мамонтовой степи, и хранятся в национальных коллекциях музея, а также в коллекциях правительства Юкона.

Рацион древних волков оценивали по соотношению изотопов углерода и азота, извлеченных из коллагена в костях.

Результаты показали, что древние лошади, вымершие в плейстоцене, составляли примерно половину рациона серого волка, около 15% приходилось на долю оленей карибу и баранов Далла, немного – на мамонтов.

Отмечается, что в это время волки конкурировали с другими крупными хищниками, такими как крупные саблезубые кошки гомотерии и гигантские короткомордые медведи.

Как сообщалось, на североамериканском континенте в эпоху плейстоцена обитали "ужасные волки" (англ. dire wolves), вымершие около 13 тыс. лет назад, которые являются отдельным видом, не связанным близким родством с широко распространенным серым волком.

Ужасный волк (лат. Canis dirus) был несколько крупнее серого волка (лат. Canis lupus) из Евразии, но по размеру и форме костей и черепа они достаточно близки.

В конце эпохи плейстоцена, закончившейся около 12 тыс. лет назад, эти два вида волков были конкурентами в охоте на крупных копытных, однако формирование этих видов происходило изолированно.

Вымирание ужасных волков, считают ученые, связано с исчезновением примерно в то же время их обычной добычи – крупных бизонов, лошадей, мамонтов и мастодонтов, причем на двух последних гигантов ужасные волки, скорее всего, не охотились, а питались павшими животными.