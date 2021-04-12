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Канада запретила экспорт военной продукции в Турцию

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Канада отменила разрешение на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, потому что их использовал Азербайджан в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, заявил министр иностранных дел Канады Марк Гарно.

"После этого анализа, который счел убедительными доказательства, что канадские технологии, экспортированные в Турцию, применялись в Нагорном Карабахе, сегодня я объявляю об отмене разрешений, которые были приостановлены осенью 2020 года", - говорится в заявлении Гарно на сайте внешнеполитического ведомства.

Первые шаги в этом направлении Канада предприняла прошлой осенью. Тогда правительство Канады приостановило разрешения на экспорт в Турцию военной продукции и технологий, пока шло расследование, действительно ли Азербайджан использовал канадские технологии в военном конфликте в Нагорном Карабахе. Следствие пришло к выводу, что так оно и было.

"Это не совместимо с внешней политикой Канады и с заверениями Турции о конечном использовании", - отмечает канадское внешнеполитическое ведомство.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта возобновились 27 сентября 2020 года. Турция активно поддерживала Азербайджан. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.

Канада Азербайджан Нагорный Карабах

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