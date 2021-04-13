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В Средиземное море вошел пятый большой десантный корабль ВМФ РФ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Большой десантный корабль (БДК) Черноморского флота России "Новочеркасск" в понедельник, пройдя Босфор, вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив.

Судя по снимку европейского спутника Copernicus, который ранее опубликовал в твиттере ресурс OSINT-1, это уже пятый российский БДК, который теперь находится в Средиземном море.

Согласно снимку, по состоянию на 8 апреля, в районе базы ВМФ России в сирийском порту Тартус находились два БДК Балтийского флота и два БДК Северного флота.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.

Согласно сообщениям зарубежных СМИ, БДК и суда вспомогательного флота ВМФ России, а также зафрахтованные суда участвуют в операции под названием "Сирийский экспресс" по доставке грузов для российской авиагруппы на авиабазе Хмеймим под Латакией, базы материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе и сирийской правительственной армии.

ВМФ РФ Средиземное море

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