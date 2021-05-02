В Средиземное море вошел фрегат ВМФ РФ "Адмирал Макаров"

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Фрегат Черноморского флота России "Адмирал Макаров", оснащенный крылатыми ракетами "Калибр", в воскресенье вошел в акваторию Средиземного моря, сообщили в соцсетях стамбульские наблюдатели, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

Российский боевой корабль проходил Черноморские проливы в сопровождении катера Береговой охраны Турции.

Фрегат с 2018 по 2020 годы уже трижды выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

В настоящее время в Средиземном море на постоянной основе действует российская эскадра в составе более десяти боевых кораблей и вспомогательных судов.