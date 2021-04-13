Канадские спецслужбы заявили об активизации разведок РФ и КНР

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Китай являются основными силами, которые способствовали активизации шпионской деятельности против Канады, говорится в докладе канадского Комитета парламентариев по национальной безопасности и разведке (NSICOP).

"Угроза шпионажа и внешнего вмешательства значительна и продолжает возрастать. Несколько стран ответственны за такое поведение в Канаде, но разведка указывает, что главными виновниками этого остаются Китай и Россия", - цитирует доклад местная газета National Post.

В свою очередь в другом докладе - ежегодном обзоре Канадской службы разведки и безопасности (CSIS) - отмечается, что в 2020 году отмечались "шпионаж и внешнее вмешательство на уровнях, не виданных со времен "холодной войны".

"Ключевые угрозы безопасности для Канады, а именно - экстремизм, внешнее вмешательство, шпионаж и враждебная киберактивность - ускорились, развились и во многом стали намного более серьезными", - приводит National Post слова директора CSIS Дэвида Виньо.

Оба доклада упоминают рост шпионажа против Канады на фоне пандемии коронавируса COVID-19, причем в центре внимания оказались канадская система здравоохранения и исследовательские организации страны. В NSICOP уточнили, что иностранные разведки интересует научно-технический потенциал Канады, в частности, в области изучения COVID-19 и разработок вакцин от него.

В докладе CSIS поясняется, что жертвами шпионажа РФ и КНР, а также еще "других неназванных стран" зачастую становятся частный сектор и университеты. Вдобавок к тому, утверждают в CSIS, Пекин ради своей выгоды пытается повлиять на канадское правительство путем манипуляций и запугивания различных групп населения.

Также в докладе NSICOP говорится, что Китай и Россия шпионят за канадскими военными для разработки оружия, "специально спроектированного для противодействия нашей (канадской - ИФ) обороне и для использования наших уязвимостей". В документе NSICOP, помимо этого, также утверждается, что был отмечен "резкий рост" за первые шесть месяцев 2020 года количества спонсируемых государствами кибератак против Канады, в основном, проводимых Россией и Китаем.

Однако составители доклада не стали уточнять ни точное количество кибератак, ни степень их успешности, добавляет National Post.