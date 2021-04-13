Китай потребовал от 34 интернет-компаний устранить нарушения в сфере конкуренции

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Китайский регулятор предписал 34 технологическим компаниям провести внутренние проверки и исправить деловые практики, ограничивающие конкуренцию и позволяющие им пользоваться своими позициями на рынке, пишет The Wall Street Journal.

Государственное управление рыночного регулирования КНР (SAMR) отдало соответствующие распоряжения по итогам прошедшей во вторник встречи, на которой присутствовали такие компании как ByteDance, владеющая TikTok, интернет-ритейлер JD.com Inc., а также Meituan, онлайн-платформа доставки и других сервисов.

SAMR и несколько других регуляторов потребовали от компаний тщательно изучить свои операции и устранить нарушения в течение следующего месяца. Особое внимание они уделили тому, что интернет-платформы запрещают своим клиентам пользоваться конкурирующими сервисами.

Спустя месяц регуляторы организуют проверки, чтобы оценить прогресс, достигнутый компаниями в выполнении их требований, и могут ввести штрафы, если обнаружат, что неконкурентные практики остаются, сообщило SAMR.

Как сообщалось, в минувшие выходные власти Китая оштрафовали на рекордные $2,8 млрд интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd., которого обвинили в злоупотреблении доминирующими рыночными позициями.

Дело Alibaba регуляторы будут использовать как предупредительный сигнал для отрасли, чтобы обеспечить выполнение требований антимонопольного законодательства представителями отрасли, сообщил SAMR.